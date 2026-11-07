В Минске прошел популярный турнир по настольному теннису "Красная ракетка – 2026"

Третий турнир по настольному теннису "Красная ракетка" собрал любителей этого вида спорта под сводами Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису. Популярность соревнований растет. В этом году рекордное количество участников - около полусотни.

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси:

"И дипломаты, и известные спортсмены, и чиновники от спорта, и чиновники от государственных органов. Прекрасное времяпровождение, потому что трудовая неделя прошла, надо немножко разгрузиться, подготовиться к следующей трудовой неделе. Что лучше может быть спорта? У нас ориентированное государство на национальный принцип – это оздоровление нации, поэтому здоровье только здесь можно приобрести, на спортивной площадке".

Турнир приурочен к государственному празднику - Дню Октябрьской революции.