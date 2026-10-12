В Минске прошел турнир по фиджитал-футболу: победила команда "Флекси"

Популярность фиджитал-спорта в Беларуси растет. Это своеобразный симбиоз традиционного спорта и киберспорта.

Так, соревнования по мини-футболу собрали в столице 8 команд. Начинали с группового этапа, каждый поединок стартовал с цифрового сражения, а затем команды продолжали битву на площадке.

Победитель определялся по сумме двух компонентов. В тот вечер равных не было команде "Флекси".

Андрей Макаренко, председатель Белорусской федерации фиджитал-спорта:

"Это молодой вид спорта. Первые игры прошли в 2024 году. Из года в год они набирают обороты, уже есть много любителей этого вида спорта. Ребята приезжают, отбираются, участвуют в наших мероприятиях. Интерес к этому виду спорта проявляется не только в Беларуси - уже во многих странах открыты федерации фиджитал-спорта. Также идет поддержка на государственном уровне, потому что мы должны понимать, что это наше будущее".

"Я не первый год участвую в отборе. Мы ездили еще за пределы Республики - в Абу-Даби проходили отбор на большой турнир, поэтому я понимаю, что здесь происходит. Если честно, тут довольно интересный формат, потому что есть вначале компьютер, в котором ты можешь много выиграть, либо много проиграть, а потом на поле приходится отыгрываться. То есть, если так глобально, довольно интересно - два формата в одном", - поделился игрок команды RB по фиджитал-футболу Дмитрий Бага.

В декабре любителей фиджитал-футбола ждет финальный этап соревнований. Все турниры проходят при поддержке Президентского спортивного клуба.