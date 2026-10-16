В Минске стартовал турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач

В Минске стартовали традиционные международные состязания на призы олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Марины Лобач.

На этот раз концепция турнира построена на синтезе спорта и изобразительного искусства. Соревновательный ковер превратится в импровизированный холст, а выступления девушек - в ожившие шедевры живописи.

Художественная гимнастика

Это уже добрая традиция - осенью собираться во Дворце художественной гимнастики и проводить турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. В 22-й раз проходят данные состязания.

Октябрьский старт особенный из-за командного первенства. И речь сейчас далеко не про страны или клубы. Перед началом соревнований (в заявке около 100 спортсменок) девушки путем жеребьевки сформировали коллективы по 4 участницы от каждой возрастной категории - дети, пре-юниорки, юниорки и сениорки. Таким образом, в одном квартете оказались представительницы Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Мексики и Колумбии.

На этот раз слоган фестиваля - "Галерея, в которой оживает искусство граций". Так на помосте появятся команды, например, "Ван Гога", "Шагала", "Малевича", "Левитана", "Пикассо" и так далее.

"В этом году мы решили сделать сюжет из художников и их картин. Потому что художественная гимнастика - это тоже живописные краски выступления гимнасток на их ковре. Это истории, которые они пишут своими предметами. И у нас зародилась такая идея на этот турнир, чтобы сделать его интересным, - рассказала Марина Лобач, олимпийская чемпионка, тренер, организатор международного турнира по художественной гимнастике. - Каждый год мы стараемся сделать что-то, придумать. Да, все сложнее и сложнее придумывать, но я думаю, мы будем находить эти свежие краски в наших детях, которые нам показывают свои прекрасные выступления".

В белорусской художественной гимнастике есть свой знаменитый художник. Это тренер, который на протяжении 30 лет воспитывал чемпионок и писал историю вида спорта для Синеокой. Речь про Ирину Лепарскую. Не так давно специалист покинула пост главкома сборной. И в рамках церемонии открытия турнира на призы Марины Лобач пройдет чествование Ирины Юрьевны. В 14:00 - старт. Мы скажем слова благодарности человеку, чье искусство - это не краски, но судьбы спортсменок, не холсты, а мировые пьедесталы. За время ее шефства были выработаны определенные аксиомы. Например, за один соревновательный сезон наши грации завоевывают не менее 30 медалей. В совокупности счет наградам без малого идет на тысячи.

В 14:45 борьба начнется у юниорок. Прямая трансляция турнира будет доступна на телеканале "Беларусь 5". Всего за три дня участницы разыграют 16 комплектов наград. Вход на трибуны Дворца художественной гимнастики для зрителей свободный.