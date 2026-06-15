Минск принимает главное молодежное спортивное событие лета. В Минске стартовали финалы 20-й Республиканской спартакиады школьников. Торжественное открытие состоялось у стелы "Минск - город-герой".

Почетными гостями стали представители профильных министерств и спортивных федераций. Праздничную атмосферу подарили известные артисты, детские и молодежные творческие коллективы. Одним из главных событий церемонии стал марш с полотнами в виде белорусского флага и эмблемы соревнований.

"Мы давно занимаемся волейболом, наша команда играет за Минск. К спартакиаде мы очень серьезно готовимся. У нас почти нет выходных - каждый день тренировки. Девочки понимают, какая это ответственность", - поделилась участница спартакиады (Минск) Анжелика Яблуновская.

"Мы готовились больше месяца. Как только узнали, что вышли на республиканский уровень, сразу начали серьезную подготовку. Нарабатывали стандартные положения и контроль мяча. Я очень рад, что могу здесь быть", - рассказал участник спартакиады (Брестская область) Тимур Фалько.

Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:

"В воспитании настоящего человека спорт занимает одну из главных, можно сказать, приоритетных позиций. Потому что спортсмен - это человек, который трудится, своим трудом добывает свою победу. Он знает, что просто так ничего не дается. Поэтому, конечно же, 20-й Республиканской спартакиаде школьников мы уделяем особое внимание, проводя ее в столице, в городе-герое Минске, для того, чтобы ребята из всех регионов нашей страны, помимо того чтобы продемонстрировать свои спортивные достижения, побывали в музее Великой Отечественной войны, посетили другие исторические и культурные объекты".