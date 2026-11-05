В Минске стартует чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде

11 комплектов медалей будет разыграно на чемпионате Беларуси по плаванию на короткой воде в первый день состязаний.

К данному моменту в Минском бассейне международного стандарта уже завершилась утренняя сессия.

Домашний старт станет заключительным этапом подготовки лидеров сборной к планетарному форуму, который пройдет в начале декабря в Пекине.

Нормативы отбора выполнили семь ребят и девчат, но на восьми дистанциях. Примечательно, что на первенстве в Минске можно показывать квалификационные секунды.

Однако по словам главного тренера сборной Андрея Липницкого, не все атлеты готовы "плыть" быстро, потому в команде сформированы две условные группы спортсменов, перед которыми стоят разные задачи.

Андрей Липницкий, главный тренер сборной Беларуси по плаванию:

"Не все спортсмены способны на сегодняшний день показать такой высокий результат и пополнить нашу команду на выезде в Пекин. У них будет немножко другая задача. Мы смотрим за динамикой их спортивных результатов. За пять дней до начала соревнований мы отправляемся в столицу Поднебесной с тем, чтобы более гладко пройти адаптационные процессы и мы могли еще подготовиться в Олимпийском кубе, чтобы чувствовать себя комфортно и не испытывать дополнительного волнения, выходя на старт".

На планетарном форуме в Китае белорусы и белоруски будут выступать под национальной символикой.

Уже в 17:00 стартует вечерняя сессия. Телеканал "Беларусь 5" предложит к просмотру прямую трансляцию чемпионата.

Для зрителей вход на трибуны Бассейна международного стандарта свободный.