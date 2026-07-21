В Минске стартует Кубок сильнейших спортсменов по хоккею на траве

Национальные и молодежные сборные трех стран - Беларуси, России и Узбекистана (как женские, так и мужские) - на протяжении шести дней будут бороться за победу в Кубке сильнейших спортсменов по хоккею на траве.

Поединки пройдут на стадионе в парке Горького и начнутся 21 июля. Действующими обладателями трофея являются женская сборная Беларуси и мужская команда России.

"Цели и задачи ставим самые высокие - победа в турнире. Мы принимаем турнир у себя и, конечно, хотим добиться самого высокого результата. В этом году у нас обновление в женской национальной команде - новый главный тренер, поэтому перед ним ставится задача влиться в коллектив", - рассказал председатель Белорусской федерации хоккея на траве Александр Грачев.

"Беларусь 5" покажет матчи игрового дня в прямом эфире. Трансляция первого поединка, в котором встретятся молодежная сборная Беларуси и национальная команда Узбекистана, стартует в 11:25. Всего же во вторник запланирован показ четырех встреч.