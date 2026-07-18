В Минске стартует матчевая встреча команд Союзного государства по легкой атлетике

18 июля в Минске стартует матчевая встреча Союзного государства по легкой атлетике. Участие в турнире примут лучшие молодые спортсмены Беларуси и России, которые определят победителей и призеров в двух возрастных категориях: среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет.



Будет разыграно 67 комплектов наград. Борьба разворачивается с 9:00 до 19:00. В прямом эфире самые важные моменты большого спортивного форума показывает телеканал "Беларусь 5". 19 июля будем подводить итоги.