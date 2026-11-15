В Минске впервые прошел открытый турнир по фехтованию памяти генерала Льва Доватора

В Минске впервые прошел открытый турнир по фехтованию "Кубок Ветеранов", посвященный памяти генерала Льва Доватора. Дебютные соревнования объединили опытных мастеров шпаги в возрасте от 30 лет и старше.

Для многих участников эти старты - не просто проверка сил, но и возможность вновь встретиться на дорожках с давними соперниками и друзьями.

Первый "Кубок Ветеранов" в манеже БГУФК прошел при серьезной конкуренции. Организаторы рассчитывают, что в 2027 году география и число участников станут еще шире.