В Минске впервые прошли соревнования по паркуру с участием более 40 трейсеров

Экстрим в каждом движении: впервые в Минске прошли соревнования по паркуру. Более 40 трейсеров - виртуозов сальто и прыжков - продемонстрировали свои умения под сводами одного из паркур-залов мегаполиса.

В программе были показаны выступления как профессиональных атлетов, так и начинающих спортсменов, а это две категории: MID и PRO. Акробатические трюки оценивались в первую очередь с точки зрения точности и плавности движений.

Так, в ранге MID победу одержал Даниал Ибраев из Казахстана, а среди атлетов высшего уровня первое место занял Евгений Калиновский. К слову, самому младшему участнику состязаний всего 14 лет.

"После выступления стало, ну, явно легче. Сильно волновался, не был уверен в некоторых элементах, особенно после первого же элемента - падения. Пытался восстановиться, начать как-то выкручиваться из этой ситуации. Каким-то образом честно выиграл. У соперника были, конечно, проблемы со здоровьем, но я прошел, и меня это радует", - поделился участник первых соревнований по паркуру Роман Гормаш.

"Организовывали это все мои друзья, они же меня и позвали. Я считаю, что это просто шикарное мероприятие - бесплатно, все сделано для молодежи, для детей, чтобы они развивались. Я считаю, тут только одни плюсы", - рассказала бронзовый призер первых соревнований по паркуру в категории MID Алиса Крутикова.

"Все должно быть без лишних движений - минимум шагов, максимум контроля и достижения конечного результата в исполнении элемента", - отметил судья первых соревнований по паркуру Станислав Лис.

Праздник паркура не ограничился спортивной частью: организаторы совместно с Минской организацией БРСМ подготовили для гостей интерактивные конкурсы, розыгрыши призов и диджей-сет.