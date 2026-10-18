"В Москве нет такой массовости гонщиков": россиянин - о Кубке Беларуси по автокроссу

Заездами в трех классах сегодня в агрогородке Тулово завершился Кубок Беларуси по автокроссу, а соответственно и весь сезон. И несмотря на холодную осеннюю погоду, на трассе было действительно жарко, ведь в борьбу вступили самые мощные и скоростные автомобили - полноприводные кузова и супербагги.

Конкуренцию на Кубке белорусским пилотам уже по традиции составили гости из России - как из близлежащего Смоленска, так и из Брянска и далекой Рязани. В итоге победу в классе Д-2 праздновал Евгений Папков из Орши. Борисовчанин Николай Шерый стал обладателем Кубка в классе "Национальный-2000". А вот победа в классе супербагги досталась россиянину Дмитрию Силкину.

Дмитрий Силкин, обладатель Кубка Беларуси по автокроссу в классе Super Buggy (Россия):

"В основном о Беларуси очень хорошее впечатление. Во-первых, организация хорошая. Два дня проводят. Это тоже большой плюс. Как я еду 600-700 километров, мне надо, как бы, на два дня очень удобно получается. Один день могу гулять, чем-то заниматься, второй день гоняю. И организация хорошая. Массовость большая. В Москве нет такой массовости гонщиков, как есть в Беларуси. Здесь заявляются по 70-100 пилотов. Это очень большой плюс".

Николай Шерый, обладатель Кубка Беларуси по автокроссу в классе "Национальный-2000":

"Очень хорошие конкуренты. Быстрые машины, у них есть специалисты, которые моторы хорошие собирают. Мне тяжело ехать в двухлитровом классе на 1600 моторе и с ними бодаться. Но все равно в этом году стал чемпионом в своем классе".

Но долго отдыхать пилотам не придется. Уже в конце декабря новый зимний сезон по традиции откроется рождественскими трековыми гонками.