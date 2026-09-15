В Мяделе стартовал региональный отбор борцов на турнир "Лига храбрых"

В Мяделе в эти дни разгорается нешуточная борьба за право попасть в команду Минской области, чтобы сразиться за победу в финале юбилейного 5-го турнира "Лига храбрых".

На протяжении двух дней в местном ФОКе юноши и девушки в возрасте 14-15 лет проведут свои поединки в греко-римской, вольной и женской борьбе.

Соревнования организованы Президентским спортивным клубом совместно с Белорусской федерацией вида спорта.

Факт Команда Минской области является действующим победителем "Лиги храбрых".

Мирза Абдуллабеков, генеральный секретарь Белорусской федерации борьбы:

"В прошлом году Гомельская область вылетела на стадии 1/4 финала, но они очень конкурентно поборолись 15:15 с Могилевской областью. С каждым годом видно, что каждая команда, она хочет стать победителем. И вот казалось, что Могилевская область и Москва конкурируют только друг с другом, а Минская область в прошлом году и выиграла. Нам как организаторам хочется, чтобы были команды, которые становились бы открытиями этого мероприятия, чтобы чемпионы чередовались, и их становилось больше".

Региональный отбор уже прошел в Брестской области. После аналогичные соревнования примут и остальные регионы Беларуси и столица. А вот конкуренцию белорусским командам в финале составят две российские дружины из Москвы и Калининграда.

На финал организаторы готовят и большой сюрприз, нюансы которого пока не раскрывают.