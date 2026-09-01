В НОК Беларуси прошел олимпийский урок для минских школьников в формате квиза

Олимпийская история, спортивные принципы и ценности. В НОК Беларуси традиционно в День знаний состоялся олимпийский урок для минских школьников.

За призовые места боролись 9 команд по 5 человек от каждого района столицы. Урок прошел в формате квиза: участники отвечали на вопросы по теме олимпийского движения.

Наталья Апончук, председатель Белорусской олимпийской академии:

"Интеллектуальная викторина, которая состоит из пяти туров, имеет разную тематику: и история Олимпийских игр Древней Греции, и спортсмены родной земли, и олимпийское движение, сопряженное с искусством. Знаниями ребята должны обладать широкими. Старт учебного года в штаб-квартире Национального олимпийского комитета вдохновляет и мотивирует ребят на дальнейшее развитие, учебу в течение всего учебного года".

Лучшей стала команда Советского района. Серебро и бронзу завоевали школьники из Первомайского и Партизанского районов.