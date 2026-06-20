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В Пуховичском районе стартовал VIII Республиканский турнир по торфяному футболу

Настоящая футбольная страсть развивается в Пуховичском районе, где стартовал VIII Республиканский турнир по торфяному футболу. Совершенно экстремальные условия не пугают участников, в том числе и команду Белтелерадиокомпании, которая уже провела победную первую игру.

Анастасия Рудзкая, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Я впервые на торфяном футболе и вообще на футбольной площадке. Мне кажется, все вышло хорошо".

Инженер монтажа телеканала "Первый информационный" Егор Лисовский - автор победного гола.

Разделы:

Спорт

Теги:

Белтелерадиокомпанияфутболтурнир