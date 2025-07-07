В Ратомке белорусы завоевали 19 медалей Кубка Содружества по преодолению препятствий

На базе РЦОП конного спорта и коневодства в Ратомке прошел международный турнир по преодолению препятствий "Кубок содружества". Об этом сообщает БЕЛТА.

За четыре соревновательных дня в Ратомке всадники разыграли 14 комплектов наград. Вместе с белорусскими спортсменами участие в турнире приняли представители России, Казахстана и Узбекистана, в том числе чемпионы СНГ и призеры этапов Кубка мира. Один из лидеров нашей команды Анастасия Тихонович на лошади Фаберже взяла две личные бронзы, также третье место на большом круге маршрута с перепрыжкой заняла Виолетта Скиба и конь по кличке Хуан Карлос.

Победу среди юниоров в скоростном маршруте одержали Анастасия Долгова и Парламент, которые также показали второй результат в перепрыжке. В детском индивидуальном зачете белорусы взяли три золота, одно серебро и одну бронзу.