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В Ратомке белорусы завоевали 19 медалей Кубка Содружества по преодолению препятствий
На базе РЦОП конного спорта и коневодства в Ратомке прошел международный турнир по преодолению препятствий "Кубок содружества". Об этом сообщает БЕЛТА.
За четыре соревновательных дня в Ратомке всадники разыграли 14 комплектов наград. Вместе с белорусскими спортсменами участие в турнире приняли представители России, Казахстана и Узбекистана, в том числе чемпионы СНГ и призеры этапов Кубка мира. Один из лидеров нашей команды Анастасия Тихонович на лошади Фаберже взяла две личные бронзы, также третье место на большом круге маршрута с перепрыжкой заняла Виолетта Скиба и конь по кличке Хуан Карлос.
Победу среди юниоров в скоростном маршруте одержали Анастасия Долгова и Парламент, которые также показали второй результат в перепрыжке. В детском индивидуальном зачете белорусы взяли три золота, одно серебро и одну бронзу.
Командные соревнования принесли хозяевам турнира еще 9 наград (3-2-4), победы были добыты нашими всадниками на юниорском и детском кругах, а также в детской эстафете. Итоговый результат белорусской команды на Кубке Содружества по преодолению препятствий составил 19 медалей: 7 золотых, 4 серебряные и 8 бронзовых.