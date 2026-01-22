В Раубичах на четвертом этап Кубка Содружества по биатлону выступят звезды мировой величины

Пришло время большого биатлона. 23 января на трассах всемирно известного спорткомплекса Раубичи стартует четвертый этап Кубка Содружества.

Для болельщиков, экспертов и журналистов это уникальная возможность увидеть в деле звезд мировой величины - Антона и Динару Смольских, Эдуарда Латыпова, Кристину Резцову и многих других.

В белорусских Раубичах стопроцентная готовность. Известный во всем мире комплекс принимает биатлон высочайшего уровня. Здесь стартует четвертый этап Кубка Содружества. Участников и болельщиков ждут три соревновательных дня, непредсказуемых по сценарию. За награды будут бороться олимпийские чемпионы и многократные призеры чемпионатов мира.

У мужчин лидер белорусской команды и общего зачета Антон Смольский может увеличить отрыв от преследующих его Латыпова и Бажина. Антон - двукратный победитель Кубка Содружества, первый в истории турнира.

Антон Смольский, Дмитрий Лазовский - лидеры нашей команды. А как скоро на биатлонном небосклоне зажгутся молодые звезды?

"Это не такой простой процесс, как кому-то хотелось бы. Это и физиология, и опыт, поэтому надо определенное время", - ответил старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Роман Синиченко.

Он также отметил, что на этапе Кубка Содружества в Демино высокую скорость показывали Никита Лобастов, Степан Данилов, Максим Воробей проявил себя, поэтому не за горами их соперничества и победы.

Спринтерские гонки дадут старт четвертому этапу. Далее участников и болельщиков ждут мужской и женский пасьют. И ярким завершением станет смешанная эстафета. Всего будет разыграно пять комплектов наград. Все соревнования в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

Динара Смольская, олимпийская чемпионка - 2018 по биатлону: "Я представляю, сколько снова соберется болельщиков! На трибунах будут наши родные, близкие, друзья. Это, конечно, немного волнительно, но мне вообще нравится дома соревноваться. Сколько бы я себя не нагружала какой-то ответственностью, мне нравится с ней справляться. И, наверное, в этом и заключается профессионализм, что ты выходишь и справляешься со стрессом".

В первый день соревнований синоптики обещают до минус 10 градусов. Несмотря на морозную погоду, замерзнуть никому не позволят. Организаторы подготовили массу интересных развлечений.

Леонид Карась, замдиректора РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи": "Будет выставка ледяных, снежных скульптур. С концертной программой будут выступать творческие коллективы. Зрителям скучать не дадут. Фудкорт будет работать, будет катание на снегоходе, на лошади, сани тоже будут, за речкой подготовлена трасса. Будет работать зона катания на тюбингах".

23 января, в первый день турнира, в 11:25 состоится церемония открытия, а также две спринтерские гонки. Старт мужской в 12:00, в 15:30 борьбу за медали начнут женщины.