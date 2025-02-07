В Раубичах прошел первый день турнира "Снежный снайпер"

Однажды один великий биатлонист сказал: "Никогда не сдавайся, и ты увидишь как сдаются другие". Финалисты республиканских соревнований на призы Президентского спортивного клуба "Снежный снайпер" точно не привыкли пасовать. Это лучшие стреляющие лыжники из каждой области Беларуси и столицы нашей страны.

Сегодня в Раубичах прошел первый день турнир. Зрители, заполнившие до отказа трибуны, увидели все - большие скорости, меткую стрельбу, слезы радости и горечь поражений. Эмоции под стать лучшим мировым стартам.

В первый день турнира юные биатлонисты, а это ребята, которые профессионально биатлоном не занимаются, определяли победителей и призеров в спринте, зрители увидели 6 гонок в трех возрастных категориях.

Скажем, конечно, и о результатах, но с точки зрения количества медалей. Представители команды Минска восемь раз заехали на пъедестал почета. На счету Могилевской области пять наград, у Витебской и Брестской - по две. Юные спортсмены из Гродненского и Гомельского регионов завоевали по одной медали.