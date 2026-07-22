В Речице стартует Кубок Белорусской федерации биатлона

В Речице стартует очередной сезон Кубка Белорусской федерации биатлона. За почти 10 лет он воспитал таких атлетов для национальной сборной Беларуси, как Елену Кулак, Анну Макарскую и других спортсменок.

Первый этап пройдет в формате кросса и стрельбы среди разных возрастных категорий. Традиционно сильно выступает самый богатый на таланты регион - Витебская область, команда которой постоянно выигрывает общий зачет. В Витебске, а также в области (в Новополоцке и Городке) в эти дни готовятся юные спортсмены, чтобы показать свой высокий класс.

"Этот подготовительный период очень важен для детей. Все готовятся к зимнему сезону, и подготовительная база закладывается в летний период. Все желают победы в общем рейтинге, в общем зачете", - отметил тренер команды Витебской области по биатлону Виктор Можаев.

Кубок Белорусской федерации биатлона - традиционные соревнования для юношей и девушек, которые позволяют им почувствовать вкус больших стартов, ведь кроме церемоний награждения идет подсчет в общем зачете, а также проходят флэш-интервью и организованы прямые трансляции.