В Стайках завершился Кубок Беларуси по эндуро-кроссу

В Стайках на выходных было шумно от рева моторов. Здесь завершился Кубок Беларуси по эндуро-кроссу. Участие в нем приняли около 150 спортсменов, представляющих три класса. В отличие от классического вида спорта, все действо здесь происходит перед болельщиками и самое главное - преодолеть непростой стадион. Эндуро-кросс - молодое для нашей страны явление. Розыгрыш кубка проходит всего второй сезон. Есть и еще одна особенность: отдельно соревнуются юные эндуристы.

Артем Кунцевич, победитель этапа Кубка Беларуси - 2026 по эндуро-кроссу в классе PRO:

"В этом году все идет более по накатанной колее, расширяется география. И самое приятное - у нас растет будущее поколение, потому что эндуро-кросс проходит с участием детей. В один день участвуют дети, во второй день - взрослые. Малыши, юнцы уже показывают хорошую скорость, классную технику владения мотоциклом. И это наше будущее, чего нет даже у наших соседей. Когда там есть, допустим, мотокросс и так далее, но именно по эндуро-соревнованиям мы впереди всего СНГ".

Александр Шотик, участник этапа Кубка Беларуси - 2026 по эндуро-кроссу в классе BASE2:

"Во-первых, это прокачанная физическая выносливость, которая всегда по жизни будет помогать - это стопроцентный плюс. И технические навыки. Вы будете разбираться в технике. Потому что эндуро-мотоцикл, какой бы он ни был, несколько дней его крутишь в гараже и один день катаешься".

Победу в категории PRO праздновал Артем Кунцевич, в классе BASE2 лучшим стал Дмитрий Соваськов, в классе BASE3 - Дмитрий Трофимов. Ранее этапы Кубка прошли в Барановичах, Ушачах и Полоцке.