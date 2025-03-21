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В Тбилиси стартовал турнир Большого шлема по дзюдо с участием белорусских спортсменов
В столице Грузии Тбилиси стартовал турнир серии Большого шлема по дзюдо с участием белорусских спортсменов, сообщает БЕЛТА.
Соревнования собрали более 380 дзюдоистов из 53 стран, нашу команду представляют восемь спортсменов. В стартовый день турнира на татами выходили трое белорусских атлетов, но никому из них не удалось преодолеть барьер первого раунда. Артем Колосов в категории до 60 кг уступил Йонатану Векслеру из Израиля, Конрад Шока в весе до 66 кг не справился с грузином Темуром Нозадзе, а в категории до 57 кг у девушек Ксения Данилович проиграла еще одной местной спортсменке Нино Лоладзе.
Завтра за призы турнира Большого шлема в Тбилиси поспорит наш Руслан Головачов, выступающий в весе до 73 кг. Белорус начнет выступления сразу со второго круга, его соперником будет победитель пары Армен Агаян (Россия) - Роберт Клачар (Хорватия). В категории до 81 кг Глеб Хатковский стартует с поединка против Владимира Ахалкаци из Грузии, а в весе до 63 кг у женщин Яна Макрецкая встретится с француженкой Манон Лекетер.
В воскресенье борьбу за медали в категории до 90 кг поведут наши Егор Воропаев и Александр Сидорик. На предыдущем турнире серии Grand Slam, который проходил в начале марта в Ташкенте, Воропаев занял пятое место.