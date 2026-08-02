В Заславле завершается отборочный чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

В Заславле 2 августа завершается отборочный чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.

Парни и девушки оспорят четыре комплекта медалей в одиночках как в байдарках, так и каноэ на дистанции 5 км. Также ждем спринт 200 м в одиночках от мужской байдарки. Одиночку 500 м готовят каноисты.

Для болельщиков вход на трибуны свободный. На локации работают фудкорты, интерактивные зоны и профессиональный комментатор.

Кто не сможет добраться до Заславля, тех выручит "Беларусь 5". Прямые трансляции доступны в полном объеме на спортивном телеканале. Чемпионат страны - это контрольная проверка сил нашей флотилии перед планетарной регатой в конце августа в польской Познани. По результатам гонок в Заславле состоится тренерский совет, на котором специалисты распределят составы экипажей для важнейшего старта в соревновательным году.