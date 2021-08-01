В 10-й день на Олимпиаде в Токио будет разыграно 27 комплектов наград. Болеем за белорусов!

Рано утром за пьедестал в Токио боролась легкоатлетка Алена Дубицкая. В толкании ядра с результатом 18 метров и 73 сантиметра она расположилась на итоговом 9 месте. Золото же Игр завоевала китаянка Гун Лицзяо. Вторая - Рейвен Сондерс из США, именитая новозеландка Валери Адамс на третьей позиции. Для нее это четвертая медаль с пятой Олимпиады в карьере!

Финал в метании молота, увы, пройдет без белорусских атлеток. Анна Малыщик и Анастасия Маслова не смогли преодолеть квалификацию. В число двенадцати лучших в своей дисциплине не смогла отобраться и Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках в длину.





Олимпиада-2020: день 10-й