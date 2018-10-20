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В 13:30 прямую трансляцию матча "Сибирь" - "Динамо" покажет телеканал "Беларусь 5"

Прервется ли серия поражений?! Это главный вопрос, на который сегодня постарается дать положительный ответ минское "Динамо". После 7 поражений кряду в КХЛ "зубры" начинают трехматчевую выездную серию. В 13:30 прямую трансляцию матча "Сибирь" - "Динамо" покажет телеканал "Беларусь 5".

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