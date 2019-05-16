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В 17:00 на "Беларусь 5" - встреча 1/8 финала с участием Виктории Азаренко на турнире WTA

В 17 часов в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5" - встреча 1/8 финала с участием белоруски Виктории Азаренко на турнире WTA в Риме. Наша теннисистка встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая несколько часов назад обыграла американку Коллинз. Сетка турнира сбивается из-за непростых метеорологических условий.

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