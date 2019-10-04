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В 17:55 на "Беларусь 5" прямая трансляция битвы за Суперкубок страны по волейболу

Она впервые в истории пройдет на хоккейной площадке солигорского "Шахтера". В матче за очередной титул "горняки" выйдут против столичного "Строителя". Встреча откроет новый сезон. К слову, в прошлом "кроты" взяли и Кубок страны, и золото чемпионата. Матч обещает стать антуражным, для болельщиков подготовили большую развлекательную программу.

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