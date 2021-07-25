В 17-м туре чемпионата Беларуси по футболу "Динамо-Минск" побеждает "Витебск"

Тучи сгущаются над футбольным клубом "Витебск", о чем "Беларусь 1" накануне в послематчевом комментарии намекнул главный тренер северян Евгений Чернухин. В рамках 17-го тура "Витебск" уступил минскому "Динамо", 1:3.