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В 18:20 на "Беларусь 5" встреча по футболу между брестским "Динамо" и минским "Торпедо"

В вечернем эфире телеканала "Беларусь 5" встреча 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу между брестским "Динамо" и минским "Торпедо". Начало в 18:20. Матч более важен для “автозаводцев”, ведь в случае успеха они обезопасят себя на время от зоны вылета. 

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