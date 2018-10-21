В 18:20 на "Беларусь 5" встреча по футболу между брестским "Динамо" и минским "Торпедо"

В вечернем эфире телеканала "Беларусь 5" встреча 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу между брестским "Динамо" и минским "Торпедо". Начало в 18:20. Матч более важен для “автозаводцев”, ведь в случае успеха они обезопасят себя на время от зоны вылета.