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В 19:30 на "Беларусь 5" - поединок "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" по итогам 30 туров останется лидером Премьер-лиги. Команда Гвардиолы обыграла "Уотфорд", 3:1 и даже в случае победы сегодня “Ливерпуля” над “Бернли” будет опережать мерсисайцев на одно очко. В 19:30 смотрите на "Беларусь 5" гвоздевой поединок "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед".

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