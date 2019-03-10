В 19:30 на "Беларусь 5" - поединок "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" по итогам 30 туров останется лидером Премьер-лиги. Команда Гвардиолы обыграла "Уотфорд", 3:1 и даже в случае победы сегодня “Ливерпуля” над “Бернли” будет опережать мерсисайцев на одно очко. В 19:30 смотрите на "Беларусь 5" гвоздевой поединок "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед".



