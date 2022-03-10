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В 1/4 финала Кубка Президента по хоккею "Юность" в первом матче обыграла "Химика"
Несмотря на то, что минская "Юность" выиграла второй период у новополоцкого "Химика" - 1:0, именно этим отрезком матча главком Евгений Есаулов остался недоволен. Накануне стартовал плей-офф в отечественной Экстралиге. На третьей минуте "красно-синие" открыли счет стараниями Седова. Удвоил преимущество "столичных медведей" Ровба. Итог - 2:0. Следующий поединок оппоненты проведут уже завтра также на "Чижовка-Арене". В воскресенье серия, которая продлится до четырех побед, переедет в Новополоцк.
Солигорскийй "Шахтер" на старте розыгрыша Кубка Президента принимал "Витебск". Чтобы определить сильнейшего, командам понадобился овертайм. Забрасывали Малиновский, Ядроец, Сошнин, Заламай, Собко. 3:2 - в пользу "горняков".
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