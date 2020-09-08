В 1/4 финала Виктория Азаренко сыграет с Элиз Мертенс

Виктория Азаренко продолжает свое победное шествие по турнирной сетке Открытого чемпионата США. Сегодня ночью экс первая ракетка мира в непростом трехсетовом противостоянии переиграла 26-ю ракетку мира чешку Каролину Мухову. Отдав первый сет 5:7, во второй и третьей партии Азаренко была убедительна -6:1, 6:4. Весь поединок продолжался почти два с половиной часа.



В матче за выход в полуфинал Виктории предстоит выйти на корт против бельгийки Элиз Мертенс. Соперница белоруски сегодня занимает 18-ю строчку мирового рейтинга. Ранее девушки на корте в официальных матчах не пересекались.



