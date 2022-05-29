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В 1/8 финала чемпионата по теннису "Ролан Гаррос" Саснович играет против Тревизан

На корте "Ролан Гаррос" начинается поединок 1/8 финала, в котором Александра Саснович встречается с Мартиной Тревизан. Итальянка занимает 59 позицию в мировом рейтинге, а белоруска расположилась на 47 строчке. Ранее эти теннисистки в официальных матчах не пересекались.

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