В 1/8 финала чемпионата по теннису "Ролан Гаррос" Саснович играет против Тревизан

На корте "Ролан Гаррос" начинается поединок 1/8 финала, в котором Александра Саснович встречается с Мартиной Тревизан. Итальянка занимает 59 позицию в мировом рейтинге, а белоруска расположилась на 47 строчке. Ранее эти теннисистки в официальных матчах не пересекались.