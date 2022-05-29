В 1/8 финала "Ролан Гаррос" Саснович уступила Тревизан

Александра Саснович потерпела поражение в поединке 1/8 финала "Ролан Гаррос". Белоруске не удалось справиться с Мартиной Тревизан. Теннисистки провели на корте 2 часа. В первом сете девушки доиграли до тай-брейка, в котором итальянка взяла верх только со счетом 12:10. Эта партия продолжалась 1 час 14 минут. До тай-брейка дело шло и во втором сете. Но при счете 5:6 Саснович упустила свою подачу и проиграла поединок.