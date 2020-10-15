В 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге Илья Ивашко уступил Денису Шаповалову

Вышедший в основную сетку через квалификацию, проигрывает второму сеяному и 12-му в мире. Илья Ивашко в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге уступил выступающему за Канаду Денису Шаповалову, 1:6, 4:6.