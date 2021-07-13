В 2021 году на турнир "Золотая ракетка" заявились 14 команд со всех уголков Беларуси

"Золотая ракетка" - детский турнир по теннису, организованный Президентским спортивным клубом и Федерацией тенниса. В нынешнем году на соревнования заявились 14 команд со всех уголков страны. В борьбе за трофей на крытые кортывышли юные теннисисты. Самым молодым участникам соревнований 8 лет. Для многих ребят это первенство - первый серьезный шаг в их спортивной карьере.



Григорий Косяченко, директор Национальной академии тенниса Беларуси:

Турнир очень важен для детей. Именно в этом возрасте им необходима соревновательная деятельность. Проявляются их психологические аспекты подготовки. Они очень важны в учебно-тренировочном и соревновательном процессе. Приятно отметить, что в этом году есть запросы от зарубежных партнеров для участия в турнире. Полагаю, если эпидемиологическая ситуация будет более позитивной, на финальную часть мы пригласим команды из зарубежных стран.



Кроме организации соревнований,Национальная академия тенниса активно работает над развитием тренерского персонала.Штаб академии проводит системную работудля улучшениятренировочных методик,в том числе детских. Комплексная группа рассчитывает на работу с перспективной молодежью, которая в будущем сможетзащищать цвета национального флагана международных соревнованиях.