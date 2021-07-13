3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В 2021 году на турнир "Золотая ракетка" заявились 14 команд со всех уголков Беларуси
"Золотая ракетка" - детский турнир по теннису, организованный Президентским спортивным клубом и Федерацией тенниса. В нынешнем году на соревнования заявились 14 команд со всех уголков страны. В борьбе за трофей на крытые кортывышли юные теннисисты. Самым молодым участникам соревнований 8 лет. Для многих ребят это первенство - первый серьезный шаг в их спортивной карьере.
Григорий Косяченко, директор Национальной академии тенниса Беларуси:
Турнир очень важен для детей. Именно в этом возрасте им необходима соревновательная деятельность. Проявляются их психологические аспекты подготовки. Они очень важны в учебно-тренировочном и соревновательном процессе. Приятно отметить, что в этом году есть запросы от зарубежных партнеров для участия в турнире. Полагаю, если эпидемиологическая ситуация будет более позитивной, на финальную часть мы пригласим команды из зарубежных стран.
Кроме организации соревнований,Национальная академия тенниса активно работает над развитием тренерского персонала.Штаб академии проводит системную работудля улучшениятренировочных методик,в том числе детских. Комплексная группа рассчитывает на работу с перспективной молодежью, которая в будущем сможетзащищать цвета национального флагана международных соревнованиях.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов