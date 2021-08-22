Четыре безответных мяча на стадионе "Трактор" в белорусской столице забили футболисты гродненского "Немана" по воротам Минска. Джигеро, Жуковский, Шукуров и Сучков - авторы. Вскоре же в эфире телеканала "Беларусь 5" встреча 20-го тура между брестским "Динамо" и жодинским "Торпедо-БелАЗ". Эфир в 20:20. По его итогу - обзор тура Высшей лиги.