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"Ливерпуль" - "Лестер". Прямая трансляция на "Беларусь 5"

Вслед за насыщенным вторником в Английской премьер-лиге, где "Манчестер Сити" уступил "Ньюкаслу", а "Манчестер Юнайтед" вырвал ничью у "Бернли", болельщики вправе ждать футбольного праздника и сегодня. В 22:50 "Беларусь 5" покажет встречу между "Ливерпулем" и "Лестером" в прямом эфире. В случае успеха мерсисайдцы оторвутся от "горожан" на целых 7 баллов.

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