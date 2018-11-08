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В 22:50 на "Беларусь 5" встреча "Бордо" - "Зенит"

В вечернем футбольном эфире "Беларусь 5" вашему вниманию, кроме матча БАТЭ - "Челси", предлагает встречу лидера и аутсайдера квартета С Лиги Европы. “Бордо” за три тура пока без набранных очков.

Трансляция встречи "Бордо" - "Зенит" в 22:50. В тренерский штаб санкт-петербургского клуба, напомним, входит экс вратарь сборной Беларуси Юрий Жевнов.

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