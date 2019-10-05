В 24 туре чемпионата страны по футболу "Городея" дома уступила "Минску"

При этом "сахарники" вели по ходу поединка. Итоговый счет 1:2. Дубль Александра Васильева. В турнирной таблице "Минск" на 10-м месте, 26 баллов в активе. "Городея" расположилась тремя строчками выше, 34 пункта в очковой копилке. Сегодня три матча внесут изменения в турнирную таблицу розыгрыша. "Слуцк" примет БАТЭ. Солигорский "Шахтер" ждет в гости "Торпедо-БелАЗ". Лидер чемпионата - "Динамо Брест" - отправился на выезд к "Неману".