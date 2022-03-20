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В 30-м туре футбольной серии А сразилась вся тройка лидеров
Ситуация в серии А находится на пике своей кульминации. В 30-м туре накануне сражалась вся тройка лидеров. "Милан" в гостях минимально обыгрывает "Кальяри". Мячом на 59-й минуте отметился Исмаэль Бенассер. Таким образом "россонери" становятся единоличным лидером турнирной таблицы - 66 очков. На 3 балла меньше у "Наполи", они одолели "Удинезе" 2:1 - второе место. Еще один претендент на лидерство - "Интер" - второй матч кряду неожиданно теряет очки. На этот раз "змеи" не смогли справиться с "Фиорентиной" - 1:1. "Интернационале" замыкает тройку лидеров - 60 очков, одна игра в запасе.
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