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В 73 года умер хоккеист Александр Гусев

Олимпийский чемпион Инсбрука, участник Суперсерии СССР - Канада, двукратный чемпион мира. В 73 года умер известный советский хоккеист Александр Гусев. За 11 лет в московском ЦСКА он семь раз выигрывал золото союзного чемпионата.

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