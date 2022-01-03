Престижный теннисный турнир WTA стартовал в Аделаиде

В Аделаиде сегодня стартовал престижный теннисный турнир WTA. Эти соревнования - один из этапов подготовки девушек к Australian Open, поэтому в сетке турнира и первая ракетка мира Эшли Барти, и вторая ракетка планеты Арина Соболенко. Выступит в Аделаиде и олимпийская чемпионка Виктория Азаренко. Сегодня белоруски свои игры в одиночном разряде не проводили, они запланированы на завтра. Но телеканал "Беларусь 5" уже ведет прямые трансляции из Австралии. Начало очередной сессии в 11:30.