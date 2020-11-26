В Англии на трибуны возвращаются болельщики

Футбольные болельщики будут допущены на трибуны стадионов в Лондоне иЛиверпуле, о чем сообщает авторитетноебританское издание "Гардиан". Власти пошли на такой шаг на матчахчемпионата Англии, поскольку эти города попали в число зон пониженной категориириска. В этих регионах, напомним, выступают "Ливерпуль", "Эвертон","Тоттенхэм", "Челси", "Арсенал", "Брайтон","Кристал Пэлас", "Вест Хэм", "Фулхэм" и "Саутгемптон".Остальные клубы Премьер-лиги не смогут открыть свои двери для зрителей.