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"Челси" неожиданно крупно проигрывает "Шеффилду" 0:3

В Английской премьер-лиге "Челси" неожиданно крупно проигрывает "Шеффилду" 0:3, и таким образом дает шанс "Лестеру" вернуться на третье место. "Лисы" сегодня в 21:00 сыграют против "Борнмута". Отметим, "Манчестер Сити" накануне разгромил "Брайтон" 5:0

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