Кто вылетит, а кто сыграет в еврокубках. В Английской премьер-лиге сегодня пройдут матчи заключительного, 38-го тура. Все начнутся в одно время - 18 часов по Минску. На "Беларусь 5" смотрите поединок за Лигу чемпионов между "Лестером" и "Манечестер Юнайтед", на "Беларусь 5. Интернет" - "Челси" - "Вулверхэмптон".