В Антхольце стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону

Уже сегодня станет известен обладатель первого в сезоне Малого хрустального глобуса на Кубке мира по биатлону. 7-й этап стартует в итальянском Антхольце мужской индивидуальной гонкой. Больше в этом виде биатлонисты не выступят - за исключением Олимпиады. В обойме белорусской команды на заключительном этапе перед Белыми играми все сильнейшие, в том числе и капитан Антон Смольский - 7-й номер общего зачета. В Рупольдинге, помним, он поднялся на пьедестал во всех гонках и теперь хочет исправить последние шероховатости перед главным стартом сезона.