3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Антхольце стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону
Уже сегодня станет известен обладатель первого в сезоне Малого хрустального глобуса на Кубке мира по биатлону. 7-й этап стартует в итальянском Антхольце мужской индивидуальной гонкой. Больше в этом виде биатлонисты не выступят - за исключением Олимпиады. В обойме белорусской команды на заключительном этапе перед Белыми играми все сильнейшие, в том числе и капитан Антон Смольский - 7-й номер общего зачета. В Рупольдинге, помним, он поднялся на пьедестал во всех гонках и теперь хочет исправить последние шероховатости перед главным стартом сезона.
В 16:05 прямая трансляция гонки начнется на "Беларусь 5", завтра в аналогичной дисциплине выступят женщины, где хороший шанс побороться за Малый хрустальный глобус есть у Динары Алимбековой, в общем зачете она на высокой третьей строчке. В выходные болельщиков ждут масс-старты и эстафеты.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов