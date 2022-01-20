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В Антхольце стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону

Уже сегодня станет известен обладатель первого в сезоне Малого хрустального глобуса на Кубке мира по биатлону. 7-й этап стартует в итальянском Антхольце мужской индивидуальной гонкой. Больше в этом виде биатлонисты не выступят - за исключением Олимпиады. В обойме белорусской команды на заключительном этапе перед Белыми играми все сильнейшие, в том числе и капитан Антон Смольский - 7-й номер общего зачета. В Рупольдинге, помним, он поднялся на пьедестал во всех гонках и теперь хочет исправить последние шероховатости перед главным стартом сезона.

В 16:05 прямая трансляция гонки начнется на "Беларусь 5", завтра в аналогичной дисциплине выступят женщины, где хороший шанс побороться за Малый хрустальный глобус есть у Динары Алимбековой, в общем зачете она на высокой третьей строчке. В выходные болельщиков ждут масс-старты и эстафеты.

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