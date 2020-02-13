В Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону

На высоте 1500 метров над уровнем моря в итальянском Антхольце, стартует чемпионат мира. Позади - 6 этапов Кубка мира, впереди - розыгрыш 12 комплектов наград планетарного форума. Первая гонка - смешанная эстафета. Уже известен стартовый лист нашей команды. Первая в белорусском квартете олимпийская чемпионка Ирина Кривко. Далее на дистанцию отправится Елена Кручинкина. Завершит гонку дуэт белорусов Сергей Бочарников и Антон Смольский. "Беларусь 5" начнет прямой эфир из Италии в 16:35.