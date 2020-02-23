В Антхольце завершается чемпионат мира по биатлону

В итальянском Антхольце сегодня завершится чемпионат мира по биатлону. Для белорусов же заключительные гонки прошли еще вчера. В масс-стартах наши атлеты не выступят. Первыми же на лыжню выйдут женщины. В 14:20 прямая трансляция на "Беларусь 5", мужчины стартуют в 17 часов. Эту гонку также покажет спортивный канал.