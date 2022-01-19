В АПЛ футбольный клуб "Челси" не смог одолеть "Брайтон" - 1:1

Действующий победитель Лиги чемпионов - лондонский "Челси" - не смог справиться с "Брайтоном" в 24-м туре Английской премьер-лиги. Хан Зиеш открыл счет на 28-й минуте, но "синие" не удержали преимущество и на 15-й минуте 2-го тайма пропустили от Адама Уэтсбера. Матч окончился ничьей 1:1. "Челси" остался на 3-й позиции турнирной таблицы, "Манчестер Сити" - лидер, второй - "Ливерпуль".