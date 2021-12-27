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В АПЛ футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над "Лестером"
Cверхрезультативный матч провели футболисты "Манчестер Сити" и "Лестера", забив на двоих 9 мячей. В поединке 19-го тура на стадионе "Этихад" произошла феерия голов. Горожане, начиная с 5-й за 20 минут забили 4 мяча. Два из них - пенальти. Во втором тайме "лисы" решили повторить достижение хозяев и выдали серию из мячей за 10 минут с 55-й. Правда, их было 3. Позже на 69-й и 87-й вновь забивает "Манчестер" и игра заканчивается со счетом 6:3 в пользу клуба Гвардиолы.
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