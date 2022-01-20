В АПЛ футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" одолел "Брентфорд" - 3:1

В матче 17-го тура Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" уверенно обыгрывает "Брентфорд" - 3:1. Все мячи были забиты во втором тайме. Первые три на счету игроков МЮ, отличились Эланга, Гринвуд и Рэшфорд. Ворота же "манкунианцев" в конце матча поразил Тони Айвен.