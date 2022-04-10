В АПЛ "Манчестер Сити" примет футбольный клуб "Ливерпуль"

В Английской премьер-лиге болельщиков футбола сегодня ждет противостояние с приставкой "супер". Лидер сезона "Манчестер Сити" примет вторую команду турнирной таблицы "Ливерпуль". Между командами всего 1 балл. Этот матч в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 2", начало в 18:20. Не пропустите! Отметим, сегодня сыграют между собой чемпионы Англии двух последних сезонов.